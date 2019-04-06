Müjdat Gezen’e anlamlı ödül

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) bu yıl 13. kez vereceği 13. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü’nün usta sanatçı Müjdat Gezen’e verileceği açıklandı. Bugüne kadar sayısız oyunda, sinema ve dizide rol alan, yüzlerce öğrenci yetiştiren Müjdat Gezen ile ilgili ÇYDD’den şöyle bir açıklama yapıldı:

13. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü Müjdat Gezen’e verilecektir. 13. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü,Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, eğitmen. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kurucusu Kasım 2007’den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Müjdat Gezen’e verilecektir. pic.twitter.com/Nut89Qrfo4 — ÇYDD-Çağdaş Yaşam (@CagdasYasamDD) 5 Nisan 2019

YILMAZ ÖZDİL, MÜJDAT GEZEN’İ ANLATACAK

Gezen’e ödülü 13 Nisan saat 14:00’te Şişli Belediyesi Nazım Hikmet KÜltür Merkezi’nde takdim edilecek. SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil de Gezen için bir konuşma yapacak.