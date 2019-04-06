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Müjdat Gezen’e anlamlı ödül
Müjdat Gezen’e anlamlı ödül
13. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü, duayen sanatçı Müjdat Gezen'e takdim edilecek.
Kültür Sanat 6 Nisan 2019 - 11:44

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) bu yıl 13. kez vereceği 13. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü’nün usta sanatçı Müjdat Gezen’e verileceği açıklandı. Bugüne kadar sayısız oyunda, sinema ve dizide rol alan, yüzlerce öğrenci yetiştiren Müjdat Gezen ile ilgili ÇYDD’den şöyle bir açıklama yapıldı:

YILMAZ ÖZDİL, MÜJDAT GEZEN’İ ANLATACAK

Gezen’e ödülü 13 Nisan saat 14:00’te Şişli Belediyesi Nazım Hikmet KÜltür Merkezi’nde takdim edilecek. SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil de Gezen için bir konuşma yapacak.

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