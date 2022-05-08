Müjdat Gezen’e hemşehrilik beratı

Müjdat Gezen ve sevenleri İzmir Torbalı’da özel bir gece yaşadı. Usta sanatçı, kızı Elif Gezen’le beraber sezonun en popüler oyunlarından Baba-Kız’ı sahneledi. 1991 yılında Torbalı Belediye Meclisi tarafından fahri hemşehri ilan edilmiş olan Gezen’e berat verildi.

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Türk Tiyatrosu'nun usta isimlerinden Müjdat Gezen, sanatçı kızı Elif Gezen'le birlikte sahne aldığı Baba- Kız adlı oyunu sahnelemek için İzmir'in Torbalı ilçesine geldi. Çok sayıda ödüle değer görülen oyunun 39'uncusu sahnelendi.

Tiyatroseverler, Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Zaman zaman hüzünlü, çoğunlukla da neşeli ve güldüren anlarla ilerleyen oyunun sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı.

Oyunun ardından Müjdat Gezen'in 62. sanat yılı kutlandı. Salonun ön sırasına, Müjdat Gezen'in sonsuzluğa göç eden arkadaşlarının fotoğrafları yerleştirildi. Müjdat Gezen'in bazı dostları ve yakınlarının özel olarak gönderdiği kutlama videolarının kolajı yayınlandı. Gezen duygusal anlar yaşadı.

Uğur Dündar, Metin Akpınar, Cüneyt Arkın, Kayhan Yıldızoğlu, Özgür Özel, Kandemir Konduk ve birçok arkadaşının mesajlarının yayınlandığı video gösteriminin ardından, Müjdat Gezen'e başka sürprizler de yapıldı.

1991 yılında Torbalı Belediye Meclisi tarafından fahri hemşehri ilan edilmiş olan Gezen'e berat verildi. Hemşehrilik beratını Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel takdim etti. Yılın en beğenilen tiyatro oyuncusu ödüllerine değer görülen Elif Gezen'e fidanlar hediye edildi.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan'a atıfta bulunularak, Elif Gezen adına dikilen üç fidanın sertifikasını SÖZCÜ muhabiri, yazar ve belgeselci Gökmen Ulu verdi.