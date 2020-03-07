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Murat Ağırel ve Aytunç Erkin okurlarıyla buluştu!
Murat Ağırel ve Aytunç Erkin okurlarıyla buluştu!
Şüpheli sıfatıyla adliyede ifade verdikten sonra, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Murat Ağırel, Ankara Kitap Fuarı’nda okuyucuları ile buluştu. Çok tartışılan Dayının Casusları kitabının yazarı gazeteci Aytunç Erkin de Ankara Kitap Fuarı'nda Kırmızı Kedi standında okurlarıyla bir araya geldi.
Sözcü Ankara
Kültür Sanat 7 Mart 2020 - 23:48

Dün şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ve akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Murat Ağırel, bugün Ankara Kitap Fuarı’nda Sarmal adlı yeni kitabını okurları için imzaladı. Ağırel’e okurlarından destek geldi.

FOTO: SÖZCÜ

Çok tartışılan Dayının Casusları kitabının yazarı gazeteci Aytunç Erkin de Ankara Kitap Fuarı’nda Kırmızı Kedi standında okurlarıyla bir araya geldi.

Tümamiral Cihat Yaycı, Aytunç Erkin ve Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu. FOTO: SÖZCÜ

Cihat Yaycı, Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, Fatih Eryılmaz, Saygı Öztürk, Deniz Zeyrek, Gamze Taşcıer, Ali Mert Taşcıer gibi isimler de yazarların imza gününe katılarak destek oldu.

Aytunç Erkin ve Saygı Öztürk. FOTO: SÖZCÜ

Murat Ağırel, yarın da saat 15.00’da Kırmızı Kedi Beylikdüzü’nde okurlarıyla buluşacak.

Deniz Zeyrek ve Murat Ağırel. FOTO: SÖZCÜ