Murat Ağırel ve Aytunç Erkin okurlarıyla buluştu!

Dün şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ve akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Murat Ağırel, bugün Ankara Kitap Fuarı’nda Sarmal adlı yeni kitabını okurları için imzaladı. Ağırel’e okurlarından destek geldi.
Çok tartışılan Dayının Casusları kitabının yazarı gazeteci Aytunç Erkin de Ankara Kitap Fuarı’nda Kırmızı Kedi standında okurlarıyla bir araya geldi.
Cihat Yaycı, Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, Fatih Eryılmaz, Saygı Öztürk, Deniz Zeyrek, Gamze Taşcıer, Ali Mert Taşcıer gibi isimler de yazarların imza gününe katılarak destek oldu.
Murat Ağırel, yarın da saat 15.00’da Kırmızı Kedi Beylikdüzü’nde okurlarıyla buluşacak.