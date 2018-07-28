Murat Boz erkek modasında rüzgar estirecek

Erkek giyim markası AVVA, pop müziğin yıldız ismi Murat Boz ile büyük bir kampanyaya başlıyor. Boz, markanın şıklığını ve 'smartcasual' tarzını yansıtacak.

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‘Smart casual’ giyim tarzının önemli markalarından AVVA, Murat Boz ile büyük bir reklam kampanyasına başlıyor. AVVA'nın reklam yüzü olan Boz, 2018-2019 sonbahar-kış kreasyonunun tanıtımı için yoğun bir çalışma temposuna girdi. İlk olarak, önceki gün özel bir stüdyoda objektif karşısına geçen Boz, kampanya çekimleri için poz verdi. İki gün süren çalışmada, ceketten gömleğe, pantolondan tişörte, kazaktan monta kadar onlarca AVVA ürünü giyen Murat Boz, yüksek enerjisiyle sette keyifli anlar yaşattı.

MANKENLERİ ARATMADI

Rahat tavırlarıyla profesyonel mankenlerle yarışırcasına objektife poz veren Boz, önümüzdeki günlerde de reklam filmi için kameraların karşısına geçecek.

Instagram'da yaklaşık 8,2 milyon takipçisi bulunan pop müziğin başarılı ismi, önceki gün yaptığı paylaşımla işbirliğinin ilk duyurusunu yapmıştı.