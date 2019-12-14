Murat Cemcir 5 saatte 30 yıl yaşlandı

Selçuk Aydemir’in yazıp ve yönettiği filmin başrollerinde, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut ve Rasim Öztekin yer alıyor. Filmde Murat Cemcir’in iki farklı rolle hayranlarının karşısına çıkabilmesi için aylarca süren büyük bir emek verildi.

Senaryo gereği hem zengin ve yaşlı bir babayı hem de onun mirası peşinde koşturan evladını oynayan Murat Cemcir için özel bir ön hazırlık yapıldı. Cemcir’in oynayacağı ‘baba’ rolü için ak saç ve sakala bürünmesi ve yüz hatların yaşlandırılması gerekiyordu. Sadece bu makyaj için üç ay ön hazırlık sürdü. Peruk, Fransa’da özel olarak yaptırıldı, diğer tüm ürünler İngiltere’den getirtildi. Yüz makyajı öncesinde sanatçının ölçüleri alındı, yüz maskı çıkarıldı. Sadece Hollywood’da kullanılan yüz dolgularıyla Cemcir 30 yaş yaşlandırıldı. İki kez tam makyajlı çekim için her defasında beş saate yakın makyaj uygulaması yapıldı.



YAŞLANMAYI KİM İSTER Kİ!



İlk makyaj uygulaması sonrasında, geçirdiği değişime inanamayan Murat Cemcir, “Aynaya bakıp da yıllardır kendisi olan kişiyi tanıyamayınca insan fena oluyor. Hani şu sosyal medyada insanı bir anda yaşlandıran fotoğraf programları var ya! İşte onun bir makyaj ustası eliyle yapılabilmesi beni gerçekten çok şaşırttı. Ne var ki, insanın 30 yıl sonraki haliyle burun buruna gelmesi, pek de arzu edilecek bir durum değil!” dedi.