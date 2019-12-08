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Murat Cemcir yeni yılı bekliyor
Murat Cemcir yeni yılı bekliyor
Başarılı oyuncu Murat Cemcir, 1 Ocak'ta vizyona girecek olan yeni filmleri Baba Parası'nın heyecanını yaşıyor.
Emre ÇEVİK
Kültür Sanat 8 Aralık 2019 - 11:32

Ekranların sevilen ismi Murat Cemcir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Yalnız başına geldiği AVM'de kısa bir alışveriş turuna çıkan Cemcir, kışlık alışverişini tamamladıktan sonra vale noktasından aracını teslim alarak AVM'den geç saatlerde ayrıldı.

‘ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIK’

Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Cemcir, “Yeni yılın ilk günü, yeni filmimiz ‘Baba Parası’nın 1 Ocak'daki gala gösterimi ile gireceğiz. Çok güzel keyifli bir çalışma oldu. Umarım izleyicide memnun kalır elimizden gelenin en iyisini yaptık” dedi.

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