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Murat Cemcir’in performansına uluslararası övgü!
Murat Cemcir’in performansına uluslararası övgü!
Filmdeki rolünü başarıyla canlandıran ve uluslararası ödüller alan sanatçı Murat Cemcir, sinema dünyasının otoritesi kabul edilen eleştirmenler tarafından 'Yılın En İyi 12 Oyunculuk Performansı' arasında gösterildi.
Kültür Sanat 18 Temmuz 2019 - 15:03

Altın Palmiye ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın ‘Ahlat Ağacı’ filmindeki başarılı performansıyla tüm dünyanın dikkatini çeken sinema sanatçısı Murat Cemcir, New York'ta Tribeca yazarları tarafından ‘yılın en iyi oyuncu performansı’ değerlendirmesinde yer almayı başardı.  Eleştirmen Matthew Eng, 2019'un ilk yarısında görücüye çıkan en iyi 12 oyuncu performansını masaya yatırdığı makalesinde, Murat Cemcir için “Karakterin üstüne gitmeyi reddeden, psikolojik olarak daha karmaşık bir yorumlama tercih ederek tüm yıl boyunca konuşulmayı hak eden bir performans sergiliyor” yorumunda bulundu.

Son güncelleme: 15:11 - 18.07.2019