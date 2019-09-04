Murat Dalkılıç çocukluk hayalini gerçekleştiriyor

Murat Dalkılıç, çocukluk hayali olan animasyon film çektiğini ve kısa süre sonra filmi izleyicilerle buluşturacağını açıkladı.

Pop müziğin başarılı ismi Murat Dalkılıç, geçtiğimiz gün Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın açılış konserini gerçekleştirdi. Sahne performansı öncesi yeni projelerini anlatan Dalkılıç, sahibi olduğu animasyon film şirketi ile çocukluk hayali olan bir animasyon çektiğini ve yakın bir tarihte bu film ile sevenlerinin karşısına çıkmayı planladığını söyledi.

YENİ ALBÜM GELİYOR

Eylül ayının ortasında yepyeni bir albümle müzikseverlerin karşısına çıkmayı planlayan Murat Dalkılıç, albümün ilk klibinin çekimlerini de henüz tamamladıklarını vurguladı.