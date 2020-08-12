Murat Ertel: ‘Doğaçlama müziğin özü’

BaBa ZuLa'dan tanınan Murat Ertel, "Anadolu Rock Türkiye’de ikinci baharını yaşıyor ya da yaşıyordu. Ancak pandemi ile tüm akımlar gibi savruldu. Gönüllere kurduğu tahtın kalıcı olduğunu biliyorum. Yerli müzik sahnesinden çok, dünya sahne ve müzik akımları arasında yeri parlıyor da parlıyor. Zaten böylesi olmalıydı, geç bile kaldı" dedi.

Red Bull 60 Second Solo (#60secondsolo) ile müzisyenler hiçbir edit ya da efekt olmadan yalnızca 60 saniye içinde enstrümanlarını adeta ‘konuşturuyor’. Doğaçlamanın başrolde olduğu #60secondsolo kapsamında düzenlenen serinin son konuğu Murat Ertel oldu. Video Red Bull Türkiye’nin Instagram hesabında paylaşıldı.

‘TÜRKİYE BİR NEVİ HAZİNE’

Müziğin sınır tanımadığı performans videoları serisinin son bölümünde elektro saz, gong ve theremin ile özgün bir çalışma gerçekleştiren sanatçı “Doğaçlama bence müziğin özü, gerisi makyaj, ticari ve çirkin kaygılar içinde belirli formül arayışları. O ilk yaratım anının büyüsünde kayboluyorum” dedi.

Müzik dünyasında özellikle Avrupa başta olmak üzere birçok yer açısından Anadolu Rock'ın ön plana çıkmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Ertel, “Batı dediğimiz coğrafyada; oraların kültürel ve sanatsal mirası üzerine yepyeni bir şeyler yapmak artık çok zor. Sanatta ise yenilik taze kan demek, özgün olan; süslü ve güçlüden daha değerli. Türkiye coğrafyası da neredeyse uygarlığın başlangıcına dek uzanıyor ve pek bereketli, hem de keşfedilmemiş. Bir nevi hazine diyebiliriz” açıklamasını yaptı.

‘GEÇ BİLE KALDI’

Ertel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anadolu Rock Türkiye'de ikinci baharını yaşıyor ya da yaşıyordu. Ancak pandemi ile tüm akımlar gibi savruldu. Gönüllere kurduğu tahtın kalıcı olduğunu biliyorum. Yerli müzik sahnesinden çok, dünya sahne ve müzik akımları arasında yeri parlıyor da parlıyor. Zaten böylesi olmalıydı, geç bile kaldı.”