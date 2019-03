Murat Evgin: Atatürk için yaptığımız şarkıya Şeref Sözü adını verdik

Bir süre önce Kaderimsin adlı albümünü çıkaran, birisi hafta içi her gün olmak üzere ekrandaki üç dizinin müziklerini hazırlayan Murat Evgin’le buluştuk. Evgin’le şarkılarını, ekranda müziklerini hazırladığı dizilerini ve zamanı en iyi şekilde kullanma planlarını konuştuk. Biz sorduk, o cevapladı.

Önce Atatürk diyelim ve Şeref Sözüm şarkısını konuşalım…

Müzik direktörlüğünü yaptığım Biltes Koleji’nde öğrencilerimle birlikte Atatürk için yaptığımız şarkıya Şeref Sözü adını verdik. Bestesi bana ait, sözlerini ise öğrencilerimle birlikte yazdık. Okulda ‘Kendi Besteni Yap’ adlı bir kulüp açtık. Beste nasıl yapılır, şarkı sözleri nasıl yazılır konularını birlikte çalışarak öğreniyoruz. 10 Kasım için bir şarkı yapalım dedik. Çocuklar ‘özgürlük’, ‘barış’, ‘eğitim’ gibi anahtar sözcükleri verdiler ve şarkının sözleri kendiliğinden çıktı. Masmavi gözlerinde aydınlığı gördüm / Asil sözlerinde özgürlüğü buldum / Karanlık günlerimde gün ışığım oldun / Sonsuza dek izindeyim Atam / Şeref sözüm olsun…

Bu yıl 19 Mayıs 1919’un 100. yılı… Bir 19 Mayıs şarkısı gelebilir mi?

Bana iyi bir fikir verdiniz. 19 Mayıs’ın 100. yıldönümü nedeniyle bir şarkı yapabilirim. Sosyal konularda hazırladığım pek çok şarkım var. Daha önce Sipastik Çocuklar Vakfı, 1999 Depremi, Trafik Terörü ve Sokak Çocukları için yaptığım şarkılarım bulunuyor. Müzik denilince hep eğlence geliyor akıllara. Ne yazık ki son yıllarda müzik demek göbek atmak olarak algılanıyor.

Kaderimsin, müzik hayatının kaçıncı albümü oldu?

Kaderimsin, müzikteki 20 yılımın beşinci albümü oldu. 100’ün üzerinde yayınlanan şarkım var ama sandığımda da bir 100 şarkım daha hazır şekilde bekliyor.

Yaptığın dizi müziklerini konuşalım… Bu çalışmalar Murat Evgin’in zamanını epey alıyor olmalı.

Dizi müziklerinin zamanımı epey aldığı bir gerçek. Ekranda 13 yıldan beri var olan Arka Sokaklar, İkizler Memo Can ve hafta içi her gün yayınlanan Elif adlı dizilerin müziklerini yapıyorum. Yeni başlayacak olan Yaralı Kuşlar adlı bir dizi daha geliyor. Onun da müziklerini hazırlamaya başladım bile.

Bir dizinin müzikleri nasıl yapılır, nasıl bestelenir? Önce senaryoyu mu okursun, yönetmenle mi konuşursun ya da dizinin çekilen ilk bölümünü mü izlersin?

Önce yapımcı hikayeyi anlatıyor, dizideki karakterlerin analizini yapıyorum. Bir karakterin iyi veya kötü oluşu müziklerle de anlatılabiliyor. Birinci bölüm çekilmeden önce müzikler canlı olarak hazırlanmış oluyor. Sonrasında her bölüm için kullanılan müzikleri hazırlamaya başlıyorum. Her bölümün içinde 20-30 müzik gerekiyor.

Niye o kadar çok?

Dizilerin süreleri de çoğaldı, uzadı. Her bölüm 140 dakika oldu.

Eskiden böyle değildi…

13 yıl önce Arka Sokaklar’ın bölüm süreleri 55 dakikaydı. Dizilerin bölüm süreleri uzayınca iş yükümüz üç katına çıktı. Şimdi işler çok zorlaştı. Arka Sokaklar 140, İkizler Memo Can 140, hafta içi her gün yayınlanan Elif’in süresi de 50 dakika… Hesaplarsak, her hafta toplam 530 dakika dizi müziği hazırlamış oluyorum.

Müzikler, dizilerin tadı tuzu oldu…

Dizilerin fonunda yer alan müzikler, adeta başrol karakterlerinden birisi oldu sanki.

Bir beste yapmakla, bir dizinin müziklerini hazırlamak arasındaki farklar nedir?

Dizideki müzik enstrümantal, şarkıdaki ise sözleri olan bir müziktir. Şarkının dile düşmesi, dizi müziğinin de tutması önemlidir. İkisinin dinleyicisi de farklıdır.

İngiltere ve Amerika’da yayınlanan iki dizinin de müzikleri sana ait…

İnternet televizyonculuğunun dünya lideri Netflix, Amerika’da yayınlanan tarihsel dizisine müzik yapmamı istedi. Bana teklif getiren şirketin Netflix’e bağlı olduğunu bilmiyordum. Myths & Monsters (Mitler ve Canavarlar)’ın müziklerine imza attım böylece. Bu benim için çok önemli bir olaydır. Daha sonra danışmanlığını Lady Diana’nın kardeşi Charles Spencer’ın yaptığı imparatorluğun ilk dönemini anlatan The Stuarts adlı belgesel dizinin müziklerini hazırladım.

Oyunculuğu hiç düşünmedin mi?

Altan Gördüm ve Vahide Perçin’in oyunculuk okulunda eğitim aldım. Ancak, şu an oyunculuk yaparsam ne müziğe ne de dizi müziklerine asla zaman bulamam. Oyunculuğu belki gelecekte yaparım ama şu an değil.

Murat Evgin zaman sıkıntısı çekiyor mu?

Zamanın önemini anlatan Hayatı Yavaşlat adlı bir şarkı yapmıştım. O günden bugüne dört yıl geçti ve artık zamanı ben bile yavaşlatamıyorum. Dolayısıyla zaman sıkıntısı çektiğim doğrudur. Ne var ki zamanı da mümkün olduğunca ekonomik ve planlayarak kullanmak gerekiyor. Telefonu, televizyonu ve Instagramı belli ölçüde hayatımızdan çıkardığımızda zamandan önemli şekilde tasarruf edebiliyoruz.

Zamanı iyi kullanmak belki de mutluluğun anahtarı olabilir mi?

Mutlu olmak elimizde. Doğanın yavaş ve sabırlı temposundan uzaklaştıkça mutsuz oluyoruz. Ne yazık doğa da değişti ve delirdi artık, mevsimler bile değişti…