Murat Kaya’dan yeni single: Dönüş
1998 yılında Sony Music & Columbia Türkiye etiketiyle yayınladığı “Yeni Bir Gün Doğuyor” albümüyle dikkat çeken Murat Kaya, “Dönüş” isimli single’ını Güvercin Müzik etiketi ile yayınladı.
İki yıllık bir çalışmanın meyvesi olan albümün aranjörlüğünü Alpay, Mümin Sarıkaya, Kubat, Serkan Çağrı, Yedi Karanfil gibi önemli isimlerin de albümlerine düzenlemeleriyle imza atan müzisyen Cihan Sezer üstlendi. Albümün kayıtları stüdyo ADA, müzisyen Paul DWYER’a ait olan SMP stüdyolarında gerçekleştirildi.