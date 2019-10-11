Murat Menteş Alfa Yayınları’nda

Modern Türk edebiyatının özgün ve en etkili yazarlarından Murat Menteş yeni kitabı Derde Deva Randevu 2’yle Alfa Yayınları’nda!

Büyük beğeni toplayan Derde Deva Randevu'nun 2. cildinde Romancı Murat Menteş, bu defa sizi tam 13 yazarla sohbete davet ediyor: Konfüçyüs, Yunus Emre, Balzac, Ahmet Mithat, Arthur Conan Doyle, Halide Edib, Theodor Adorno, Orhan Kemal, Attilâ İlhan, Ursula K. Le Guin, Cemal Süreya, Umberto Eco ve Bruce Lee.

Menteş'in yönelttiği sorulara cevaplar, yazarların eserlerinden geliyor.

ZAMANDA EDEBÎ BİR SEYAHAT

Tecrübeli okura hatırlatmalarda bulunan, yolun başındaki okura kılavuzluk eden bu harika kitap, Hakan Karataş'ın yetkin çizgileriyle sinematografik bir deneyime dönüşüyor.

Derde Deva Randevu serisi, okura edebî ve felsefi bir zaman yolculuğu yaşatıyor.

Derde Deva Randevu 2'yle birlikte, Türkçenin müstesna kalemi Murat Menteş'in tüm eserleri ALFA Yayınları'ndan çıkacak.

ALFA YAYINLARI

Derde Deva Randevu 2

Murat Menteş

Çizen: Hakan Karataş

240 sayfa