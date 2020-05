Murat Şeker’den ‘Sessiz Bayram’ klibi

‘Çakallarla Dans' serisi, ‘Aşk Tutulması', ‘Görevimiz Tatil' gibi başarılı filmlerin yönetmeni Murat Şeker, bayramın ilk günü yaşlılara özel ‘Sessiz Bayram' adlı bir klip çekti.

Şeker, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan bayramın ilk gününde ekibiyle birlikte İstanbul sokaklarına çıktı. İstanbul'un bu özel gününde sokağa çıkma izni olan 65 yaş üstü insanları ve İstanbul'un güzelliklerini kadraja alan yönetmen, klibi Orson Welles'in ‘I Know What It Is to Be Young' adlı parçası ile süslüyor.

YAŞLILARA SAYGI

Yaklaşık üç aydır evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü kitleye ‘saygı' niteliğindeki duygu yüklü çalışma, izleyenlerin gözlerini dolduruyor. Türkiye'nin bu sessiz bayramı, Orson Welles'in şarkısında dediği gibi sessiz ama anlamlı geçti: “Ben genç olmanın ne demek olduğunu biliyorum ama sen yaşlılığın ne olduğunu bilmiyorsun.”