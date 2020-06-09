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Murat Uyurkulak’tan yeni kitap: Delibo
Murat Uyurkulak’tan yeni kitap: Delibo
Çağdaş Türk edebiyatının usta kalemlerinden Murat Uyurkulak, yeni kitabı Delibo'yu okurlarla buluşturuyor.
Kültür Sanat 9 Haziran 2020 - 11:09

Tol, Har Merhume gibi unutulmaz romanların yazarı Murat Uyurkulak, yeni kitabı Delibo'yla İzmir'in sokaklarında dolanıyor ve hem tükenmeyen bir tutkunun hem de hayli kanıksanmış ülke gerçeklerinin izini sürüyor.

Bu karnavalesk aşk romanında, akıllı ve duyarlı ama bir o kadar da yaralı ve öfke dolu Yusuf'un kurtulamadığı sevdasını anlatıyor. Beraberinde de hayatlarımızın içine sinip kabuk bağlamış meseleleri eşeliyor; eşitsizliği, haksızlığı, yoksulluğu, kini ve düğüm olmuş aile ilişkilerini gözler önüne seriyor.


Delibo, Can Yayınları tarafından yayınlandı.

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