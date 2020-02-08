Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Murathan Mungan’dan yeni albüm
Murathan Mungan’dan yeni albüm
26 farklı ismin Murathan Mungan’ın yepyeni şarkı sözlerinde buluştuğu “2020 Model” albümü Pasaj&Garaj Müzik etiketi ile tüm dijital platformlar ve müzik marketlerindeki yerini aldı.
Kültür Sanat 8 Şubat 2020 - 08:21

Murathan Mungan, 2020 Model albümü ile ilgili “2020’in farları biraz önümüzü aydınlatsın dedim. Önümüze bakan bir şey olsun istedim. Hem sound’da hem seste biraz günümüzden başlayan bir takvim işlesin. Herkesin projeye verdiği destek, emek çok hoşuma gitti. Gerçekten sevgiyle, saygıyla, çok şefkatle eğilmişler projeye. İş olsun diye yapılmamış işler olduğu anlaşılıyor” dedi.

SIFIR KİLOMETRE ŞARKILAR

Hazırlığı yaklaşık bir buçuk yıl süren albümde yıllar önce bestelendikleri halde dinleyici karşısına çıkmadıkları için hiç bilinmeyen şarkılar olduğu gibi, albümün hazırlanması sırasında seslendiren sanatçılar tarafından bu albüm için bestelenmiş şarkılar mevcut. Nazan Öncel, Derya Köroğlu, Kalben, Gaye Su Akyol, Can Algeç, Bora Duran, Ozbi, Jabbar&Deeperise, Aylin Aslım&Ah! Kosmos, Batu Akdeniz kendi besteleriyle albümde yer alan sanatçılar arasında.

Son güncelleme: 09:24 - 08.02.2020
Etiketler