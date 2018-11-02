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BKM yapımcılığında Murat Boz ve Seda Bakan'nın başrollerini paylaştığı “Öldür Beni Sevgilim” filminin ilk basın toplantısı önceki gün sette filmin Kemer Country setinde gerçekleşti. Yakışıklı popçu Boz, projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Öncesinde projeyi duyduğumda çok mutlu oldum. Zaten Seda Bakan'ı çok beğeniyorum. Hemen hemen bütün projelerini izledim. Bu filmin buralara gelmesinde Seda'nın büyük payı var. Bugün buradaysak Seda sayesinde. İşini aşkla yapan insanların arasına düştüm. Fazla düşünmedim sadece programsal bir yoğunluğum vardı onu organize eder etmez koşa koşa geldim” dedi.

‘BU KADAR İYİ OLACAĞINA İNANAMADIM’

Filmin bir diğer yıldızı Seda Bakan da, “Murat'ı tavlamak için neler neler yaptım. Ordan beni göremez, seçemez diye konserine gitmedim. Senaryo ilk geldiği zaman projenin ilerleyip ilerleyemeyeceği pek belli değildi ama senaryo çok iyiydi. Yapım şirketi bu işi yapmak istiyordu. Sadece erkek oyuncu düşünüldüğü zaman herkes Murat'ı istiyordu ama Murat'ın o sıralarda bir yoğunluğu vardı. Senaryo okunduktan sonra herkes hemfikirdi. Bu rolü en iyi Murat'ın oynayacağını düşündü herkes. Murat'ı ikna etmek için çok çabaladık. Murat bence iyi bir sinema yüzü. Rolün üstesinden çok iyi geldi ben inanamadım bu kadar iyi olacağına” ifadelerini kullandı.