Mürüvvet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mürüvvet mi, mürvet mi, mürivet mi?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘mürüvvet'tir.
MÜRÜVVET NE DEMEK:
1- Bir ailede çocukların doğumu, sünneti, evliliği, iyi bir göreve geçmeleri vb. olaylardan duyulan mutluluk, sevinç.
2- Cömertlik.
3- Yiğitlik, mertlik.
MÜRÜVVET NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin mürüvvet mi, mürvet mi, mürivet mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı mürüvvet şeklinde olmalıdır.
mürvet (Yanlış kullanım)
mürivet (Yanlış kullanım)
mürüvvet (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Hayattaki en büyük arzusu çocuklarının mürüvvetini görmekti.”