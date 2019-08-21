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Musa Eroğlu: “Ödüller tek başına bir kişiyi sanatçı yapmaz!”
Musa Eroğlu: “Ödüller tek başına bir kişiyi sanatçı yapmaz!”
Cuma akşamı (23 Ağustos) Güler Duman'la birlikte Antalya Sahne (Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu)'de konser vermeye hazırlanan halk müziğinin usta sanatçısı Musa Eroğlu, bu yıl Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış ödülünü kazandı.
Yüksel ŞENGÜL
Kültür Sanat 21 Ağustos 2019 - 12:49

Ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden alan Eroğlu, bu ödülle ilgili duygularını şöyle dile getirdi:

“Ödüller tek başına bir kişiyi sanatçı yapmaz. Dahası, kişinin ve yaptığı işlerin değerini ödül almış ya da almamış olması belirlemez. Ancak elbette ki ödüller mutluluk verir, sanatçıyı motive eder. Bu ödülde de öyle oldu. Hacı Bektaş Veli’yi Anma ve Kültür Sanat Etkinliklerine 36 yıldır popülizmden uzak bir şekilde katılıyorum. Bu ödül, doğanın, dostluğun, barışın, birbirine kucak açmanın sıcaklığını veriyor. Böylesine özel bir ödülü aldığım için çok mutluyum.”