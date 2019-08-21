Musa Eroğlu: “Ödüller tek başına bir kişiyi sanatçı yapmaz!”

Ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden alan Eroğlu, bu ödülle ilgili duygularını şöyle dile getirdi:

“Ödüller tek başına bir kişiyi sanatçı yapmaz. Dahası, kişinin ve yaptığı işlerin değerini ödül almış ya da almamış olması belirlemez. Ancak elbette ki ödüller mutluluk verir, sanatçıyı motive eder. Bu ödülde de öyle oldu. Hacı Bektaş Veli’yi Anma ve Kültür Sanat Etkinliklerine 36 yıldır popülizmden uzak bir şekilde katılıyorum. Bu ödül, doğanın, dostluğun, barışın, birbirine kucak açmanın sıcaklığını veriyor. Böylesine özel bir ödülü aldığım için çok mutluyum.”