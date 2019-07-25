Müsaade nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre müsaade mi, müsade mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘müsaade'dir.
MÜSAADE NE DEMEK: İzin, icazet, ruhsat.
MÜSAADE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “müsaade mi, müsade mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı müsaade şeklinde olmalıdır.
müsade (Yanlış kullanım)
müsaade (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Müsaade ederseniz sabah çok erken kalkacağım.”