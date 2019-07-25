Müsaade nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre müsaade mi, müsade mi?

Müsaade nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre müsaade mi, müsade mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘müsaade’dir. Müsaade mi, müsade mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘müsaade'dir.

MÜSAADE NE DEMEK: İzin, icazet, ruhsat.

MÜSAADE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “müsaade mi, müsade mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı müsaade şeklinde olmalıdır.

müsade (Yanlış kullanım)

müsaade (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Müsaade ederseniz sabah çok erken kalkacağım.”