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Müsait nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre müsait mi, müsayit mi?
Müsait nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre müsait mi, müsayit mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘müsait’tir. Müsait mi, müsayit mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 21 Nisan 2020 - 12:48

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘müsait'tir.

MÜSAİT NE DEMEK:

1- Uygun, elverişli.

2- Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın).

MÜSAİT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin müsait mi, müsayit mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı müsait şeklinde olmalıdır.

müsayit (Yanlış kullanım)
müsait (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Müsait olduğunda haber ver lütfen.”

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