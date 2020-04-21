Müsait nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre müsait mi, müsayit mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘müsait'tir.
MÜSAİT NE DEMEK:
1- Uygun, elverişli.
2- Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın).
MÜSAİT NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin müsait mi, müsayit mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı müsait şeklinde olmalıdır.
müsayit (Yanlış kullanım)
müsait (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Müsait olduğunda haber ver lütfen.”