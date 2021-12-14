Musalla taşı, tarihi manastıra ait sütun başlığı çıktı

İstanbul Fatih'te Hacı Hüseyin Ağa Camii'nde bulunan musalla taşının, Stoudios Manastırı'na ait bir sütun başlığı olduğu ortaya çıktı.

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Fatih’te her gün birçok insanın namaz kıldığı Hacı Hüseyin Ağa Camii’ndeki musalla taşının, şu an İmrahor Camii olarak kullanılan Stoudios Manastırı’na ait bir sütun başlığı olduğu ortaya çıktı.

Başlığın, o dönemde manastırda 7 tane bulunduğu ancak geçirdiği tahribatlardan sonra camiye geldiği tahmin ediliyor.

Bizantolog Nurettin Gül, tarihi sütun başlığı hakkında bilgi verdi:

* Stoudios Manastırı’nın kuzey ve güney tarafında 7 tane bu sütundan bulunmaktadır. Üst galeriyi taşır ve manastırın kutsal bölümü naosu neflerden ayıran bölümdür. 1204-1261 yıllarında yapılan Latin istilası döneminde manastır çok büyük hasar görmüştür. 1290’da Bizanslılar tarafından tamir edilip yeniden kullanılmıştır. Ancak daha sonraki yıllarda 1766 -1782 yılında geçirdiği deprem ve yangınlardan sonra tahrip olmuştu. Muhtemelen bu tahribattan sonra buraya gelmiş olabilir. Biz bunlara devşirme malzeme diyoruz.

* Devşirme malzemeleri özellikle Bizans sanatında çok görürüz. Bizanslılar çok sever devşirme malzemeyi bir yerden alıp başka bir yerde kullanmayı. Bunu Osmanlı sanatında ve Selçuklular döneminde de çokça görmekteyiz. Hatta bir lahit taşından sebil yapılıp içerisinden sular içilmiştir. (İHA)

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