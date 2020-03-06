Muşamba nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre muşamba mı, muşanba mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘muşamba'dır.
MUŞAMBA NE DEMEK:
1- Bir tarafına kauçuk veya yağlı boya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez.
2- Bu bezden yapılan.
3- Su geçirmeyecek biçimde yapılmış yağmurluk.
4- Linolyum.
MUŞAMBA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin muşamba mı, muşanba mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı muşamba şeklinde olmalıdır.
muşanba (Yanlış kullanım)
muşamba (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Mutfak masasının üstüne muşambadan bir örtü serdi.”