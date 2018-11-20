Müslüm ‘en çok izlenen ilk 10 film’ listesine girdi

'Arabeskin Babası' Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm filmi, Türkiye'de en çok izlenen filmler sıralamasında 9'uncu sıraya yerleşti.

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Can Ulkay ve Ketche’nin yönetmenliğini üstlendiği, başrollerinde Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor’un yer aldığı Müslüm, vizyona girdiği 4’üncü haftada da zirvede yer aldı. Box Office Türkiye’nin verilerine göre Müslüm, hafta sonu 516 bin 276 kişi tarafından izlendi.

Senaryosunu usta edebiyatçı Hakan Günday’ın kaleme aldığı Müslüm’ün toplamda izlenme sayısı ise 4 milyon 357 bin 623 oldu. 785 salonda gösterimi süren Müslüm, toplamda 58 milyon 462 bin 173 TL hasılata erişti.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de en çok izlenen filmler sıralamasında 21’inci sırada yer alan Müslüm, bu hafta 9’uncu sıraya yükseldi.