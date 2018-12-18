‘Müslüm’ filmi 6 milyon izleyiciyi aştı

Müslüm Gürses'in gerçek yaşam hikayesini sinemaya uyarlayan 'Müslüm' filmi, 7 haftada, 6 milyon 51 bin izleyiciye ulaştı.

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Müslüm Gürses’in gerçek yaşam hikayesini sinemaya uyarlayan ‘Müslüm’ filmi, 7 haftada, 6 milyon 51 bin izleyiciye ulaştı.

Box Office Türkiye’den derlenen bilgilere göre, Can Ulkay ile ‘Ketche’ ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç’ın yönetmenliğini yaptığı filmden elde edilen hasılat ise 80 milyon lirayı buldu.

Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği film, 2018’in en çok izlenen yapımı olurken, 1989’dan günümüze en çok izlenen filmler arasında ise 6. sıraya yerleşti. Uslu’nun bir önceki filmi olan “Ayla” ise 7. sırada yer aldı.

Recep İvedik serisinin 5. ve 4. bölümleri en çok izlenen filmler arasında ilk iki sırayı paylaşırken, 3. sırada “Düğün Dernek”, 4. sırada “Fetih 1453”, 5. sırada ise “Düğün Dernek 2: Sünnet” filmi bulunuyor.