Müslüm filminden para almadığını söyleyen Muhterem Nur: Eşim, yeniden doğdu

Müslüm filminden para almadığını söyleyen Muhterem Nur, "Ben, Mustafa Bey ile anlaşma yapmadım. Mustafa Bey'i çok sevdim. Allah'a çok şükür, çok güzel bir film oldu. Her şeyden önce gurur duyuyorum. Eşim, Müslüm yeniden dünyaya geldi" dedi.

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Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, 2. Sayfa programında, Müslüm filminden para alıp almadığına ilişkin iddialarla ilgili açıklamada bulundu. Müslüm Gürses’in filminin çekilmesi için ilk olarak başka bir yapımcı ile çalışmaya başladıklarını anlatan Muhterem Nur, “Orada bir anlaşma yaptım. Çok cüzi bir paraydı. 350 bin TL’ydi. Paranın bir bölümü imzada, diğer bölümü senaryo bittikten sonra verilecekti. Aralarda birkaç defa para aldım. İlk aldığım paradan hayır görmedim, yanımda olanlara verdim. 350 bin TL darmadağın oldu. O filmden elimde en son 3 bin 500 lira kaldı” dedi.

Daha sonra Mustafa Uslu’nun Müslüm filmi için çalışmaya başladığını anlatan Nur, “Mustafa Bey ile anlaşma yapmadım. Ben sadece basın toplantısında karşılaştım. Senaryo bitti, filme başlandı. Herkes bu para üzerinde duruyor nedense. Burada olmayabilirdim. Mustafa Bey’den rica ettim, ‘İlk senaryoyu beğenmedim, bunu düzeltin’ dedim. Mustafa Bey bunu düzeltti. Filmde de görülen sahnelerin hepsi gerçektir” açıklamasını yaptı.

‘MÜSLÜM YENİDEN DÜNYAYA GELDİ’

Para konusuyla ilgili tartışmalara anlam veremediğini ifade eden Nur, şöyle dedi:

“İlla da para kazandı diye saldırıya geçmek ne kadar ayıp bir şey. İnsanlar filmi beğendi. Allah’a çok şükür, çok güzel bir film oldu. Her şeyden önce gurur duyuyorum. Eşim, Müslüm yeniden dünyaya geldi. Filmi izleyen, ikinci defa gideceğini söylüyor. İnsanlar böyle sevgi gösteriyor.”

‘HERKES HAKKINI ALDI’

Programa yapımcı Mustafa Uslu da katıldı. Herkesin filmden hakkını aldığını söyleyen Uslu, şu açıklamayı yaptı:

“Herkes bu filmden hakkını aldı. Cüzdan taşımayan, paraya değer vermeyen bir dervişin arkasından bu para işlerini konuşmak bana çok acı veriyor. Filmin şu anki maliyeti 18 milyon lira. 58 milyon TL’nin dörtte biri yapıma ait. Film daha kendi parasını çıkarmadı. Kendi parasını da çıkaracak inşallah. Çıkardığında Muhterem Anne’miz ev isterse, ev de alırız. O paranın yarısı sinemaların, diğer yarısı yatırımcı ortağın. Herkes hakkını aldı. Hatta, çok adaletli anlaşmalar yaptığımı düşünüyorum. Bazı oyuncular film gişe yaptıkça bonus da alıyorlar. Emeğe saygılı bir evlat olarak yetiştirildim. Bunlar benim çok zoruma gidiyor. Çok üzülüyorum. Biz bir başyapıt yaptık. Herkes Müslüm’ü gördü, ondan özür diledi. ‘Affet bizi Müslüm Baba, biz seni tanıyamamışız’ dedi.”