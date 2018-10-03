‘Müslüm’ filminin başrol oyuncusu belli oldu

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Hayranlarının “Baba” dediği, etkileyici sesi kadar film gibi hayatıyla da fenomen olan Müslüm Gürses'in iniş ve çıkışlarla dolu yaşamını beyazperdeye taşıyan ‘Müslüm’ filminde sanatçının babası olarak Turgut Tunçalp'i izleyeceğiz. Babasının tüm yaşamını etkileyen kararlarıyla savrulmalar yaşayan Müslüm Gürses, onun öfkesi ve yaşattığı acıların izlerini ömrü boyunca taşır. Bu dramlardan bir başarı hikayesi çıkartmayı başaran efsanevi sanatçı; müziğin zirvesine, hayranların kalbine ‘Müslüm Baba’ olarak taht kurar.

