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‘Müslüm’ filminin başrol oyuncusu belli oldu
‘Müslüm’ filminin başrol oyuncusu belli oldu
Yılın merakla beklenen filmi 'Müslüm'de, sanatçının babası rolü Turgut Tunçalp’e emanet edildi. Oynadığı dizi ve filmlerle yakından tanıdığımız Tunçalp, sergilediği performansla sinema tarihimizde yer alan unutulmaz ‘baba’ karakterlerine yeni bir halka ekliyor.
Kültür Sanat 3 Ekim 2018 - 12:04

Hayranlarının “Baba” dediği, etkileyici sesi kadar film gibi hayatıyla da fenomen olan Müslüm Gürses'in iniş ve çıkışlarla dolu yaşamını beyazperdeye taşıyan ‘Müslüm’ filminde sanatçının babası olarak Turgut Tunçalp'i izleyeceğiz. Babasının tüm yaşamını etkileyen kararlarıyla savrulmalar yaşayan Müslüm Gürses, onun öfkesi ve yaşattığı acıların izlerini ömrü boyunca taşır. Bu dramlardan bir başarı hikayesi çıkartmayı başaran efsanevi sanatçı; müziğin zirvesine, hayranların kalbine ‘Müslüm Baba’ olarak taht kurar.
turguttuncalp

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