Müslüm Gürses’in akıl hocası Erkan Can

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Çekimleri tamamlanan Müslüm filmi, 26 Ekim’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Dijital Sanatlar Yapımevi/ICNN tarafından çekimleri tamamlanan filmde Türkiye sinemasının yaşayan en önemli aktörlerinden Erkan Can da rol alıyor. Sanatçı, Müslüm Gürses'e çocukluk döneminde akıl hocalığı yapan Limoncu Ali rolünde.

MÜSLÜM GÜRSES’E BABALIK YAPTI

Çocuk yaşta, tesadüfen girdiği Adana Halkevi'nde bağlama ustası Limoncu Ali'yle tanışan Müslüm Gürses, kendisinden hem müzik bilgisi hem de ileriki yaşlarında sıkça hatırlayacağı çok önemli hayat dersleri aldı.

Ketche ve Can Ulkay'ın yönetmenliğini yaptığı, Timuçin Esen'in Müslüm Gürses, Zerrin Tekindor'un Muhterem Nur'u oynadığı filmde sanatçının Limoncu Ali'yle tanışıp bağlama çalmayı öğrendiği yaşlarına Şahin Kendirci hayat veriyor.

Montajı devam eden film, 26 Ekim'de büyük küçük herkesi salonlara çekmeye hazırlanıyor.



