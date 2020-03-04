Müslüm Gürses’in ismi Şükran Köyü’nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak

Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde kurulu bulunan sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü’nde 7 yıl önce hayata gözlerini kapatan arabesk müziğin ünlü ismi Müslüm Gürses'in ölüm yıl dönümü münasebetiyle bir anma programı düzenlendi. Köy içerisinde bir süre önce oluşturulan Büyük Ustalar Çınarlığı'nda Müslüm Gürses'in isminin yaşatılması için bir çınar fidanı toprakla buluşturuldu. Koruluktaki çınar fidanın dikileceği alana heykeltıraşlar Meral Aran Kaysı ve Emrah Ateşli tarafından yapımı tamamlanan Müslüm Gürses büstü de konuldu.(İHA)