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Müslüm Gürses’in mahzendeki şarkıları çıktı
Müslüm Gürses’in mahzendeki şarkıları çıktı
Merhum sanatçı Müslüm Gürses’in sesinden ve bugüne kadar hiç duyulmamış eserlerden oluşan 'Mahzendeki Şarkılar'ın devamı niteliğindeki 'Mahzendeki Şarkılar 2' çıktı.
Kültür Sanat 15 Kasım 2019 - 10:51

Müslüm Gürses’in, 90'ların sonunda kayıtları yapılan ve daha önce yayınlanmamış şarkıların yer aldığı Mahzendeki Şarkılar’ın devam projesi olan ‘Mahzendeki Şarkılar 2’ çıktı. Gürses'e saygı niteliğindeki albüm bugün müzikseverlerle buluştu.
10 şarkıdan oluşan albümde daha önce pek çok sanatçı tarafından seslendirilen şarkılar -Geceler, Borç Mutluluk İstiyorum, Daha Yokluğunun İlk Akşamında, Sevmek Günah Mı, Sokağın Ardındayım, Nasıl Gidersin ve ilk kez gün yüzüne çıkacak şarkılar -İnsanlık Öldü Mü, Korkmuyorum, Yaz Dolsun, Sevmez Miyim Ben, Müslüm Gürses'in yorumuyla “Müslüm Baba” severlerin arşivlerinde özel bir yere sahip olacak.