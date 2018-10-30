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Müslüm’ü 3 günde 600 bin kişi izledi
Müslüm’ü 3 günde 600 bin kişi izledi
2013 yılında hayatını kaybeden arabeskin babası Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi 3 günde 600 bin 141 kişi tarafından izlendi.
Kültür Sanat 30 Ekim 2018 - 09:28

Yönetmenlik koltuğunda Ketche ile Can Ulkay’ın oturduğu, başrollerinde Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor’un yer aldığı Müslüm filmi, sadece 3 günde 600 bin 141 kişi tarafından sinemada izlendi. 921 salonda vizyona giren filmin üç günlük gişe hasılatı 8 milyon 683 bin 174 TL oldu.

Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, hedeflerinin 10 milyon kişi tarafından izlenmek olduğunu söylemişti.

Gişenin bir diğer başarılı filmi Yol Arkadaşım 2 ise ikinci hafta sonunda izlenme sayısını 1 milyon 603 bin 181 kişiye yükseltti.

muslum

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