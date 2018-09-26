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Müslüm’ün yeni fragmanı yayınlandı! Timuçin Esen’den ‘İtirazım Var’ sürprizi
Müslüm’ün yeni fragmanı yayınlandı! Timuçin Esen’den ‘İtirazım Var’ sürprizi
Müslüm Gürses’in hayatını anlatan Müslüm filminin yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanda, sanatçıyı canlandıran Timuçin Esen’in 'İtirazım Var' şarkısını seslendirdiği görülüyor.
Kültür Sanat 26 Eylül 2018 - 17:52

Önce ezilenlerin, dışlanmışların sesiyken zamanla her kesimden dinleyiciyi şarkılarında buluşturmayı başaran efsanevi sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını beyazperdeye taşıyan Müslüm filminin yeni fragmanı yayınlandı.

Müslüm Gürses'in çok sevilen şarkıları arasında yer alan “İtirazım Var” ile hazırlanan bu özel görüntülerde parçayı Timuçin Esen seslendirdi.

 

DEV KADRO

Yönetmenliğini Can Ulkay ve Ketche'nin üstlendiği, 26 Ekim'de vizyona girecek filmin müziklerinde Ender Akay ve Sunay Özgür imzası buluyor. Müslüm Gürses'in çocukluk arkadaşı, tüm yaşamı ve müzik kariyeri boyunca her zaman yanında olan, can dostu, müzisyen Burhan Bayar ise filmin genel müzik direktörü… Filmde, görüntü yönetmenliği Martin Szecsanov’a, kostüm tasarımı Baran Uğurlu’ya, kurgu ise Mustafa Presheva'ya ait…

Filmin oyuncu kadrosunda ise; Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Şahin Kendirci, Turgut Tunçalp, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Caner Kurtaran, Goncagül Sunar, Aleyna Özgeçen yer alıyor.

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