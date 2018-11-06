Müslüm’ün yükselişi sürüyor! 2 milyon izleyiciyi aştı…

'Arabeskin Babası' Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi, ikinci hafta sonunda seyirci sayısını yüzde 31,3 artırdı ve gişedeki liderliğini sürdürdü. Müslüm, 300 bin seyircinin üzerinde açılış yapan filmler arasında, ikinci hafta sonunda en iyi artış oranını yakalayan ikinci film oldu.

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Box Office Türkiye’nin verilerine göre, ikinci hafta sonunda seyirci sayısını arttıran Müslüm, 788.280 seyirciyle gişe liderliğini sürdürdü. 600 bin seyirciyle görkemli bir açılışa imza atan Müslüm, ikinci hafta sonunda izleyici sayısını yüzde 31,3 artırdı ve 788 bin 280’e çıkardı. Müslüm, 300 bin seyircinin üzerinde açılış yapan filmler arasında, tüm zamanların en iyi ikinci 2. hafta sonu artış oranına sahip olmuş oldu. Bu kategoride birinci sırada bulunan film ise geçtiğimiz yıl Oscar aday adayımız olan Ayla’ydı. Müslüm, sadece on günde toplam 2 milyon 165 bin 341 seyirciye ulaşmayı başardı.



YOL ARKADAŞIM 2’DEN BÜYÜK BAŞARI

Müslüm’ün öncülük ettiği hafta sonunda, 240 bin 221 seyirciyle ikinci sıradaki yerini koruyan Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, 10 günde toplamda 686 bin 324 seyirciye ulaşarak toplamda 1 milyon seyirci baremini geride bırakacağının sinyallerini kuvvetli bir şekilde verdi. Vizyondaki dördüncü hafta sonunu geride bırakan Yol Arkadaşım 2 ise 154 bin 114 kişi tarafından izlendi ve 2 milyon seyirci barajına yaklaştı.

Vizyonun yenilerinden İyi Oyun, 77 bin 277 seyirci tarafından izlenerek açılışını listenin dördüncü sırasında gerçekleştirirken, Bohemian Rhapsody salon sayısına kıyasla hayli olumlu bir sonuç olan 66 bin 224 seyirciyle beşinci sıradan giriş yaptı.