Müspet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre müspet mi, müsbet mi?

Müspet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre müspet mi, müsbet mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘müspet’tir. Müspet mi, müsbet mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘müspet'tir.

MÜSPET NE DEMEK: Olumlu anlamındadır.

MÜSPET NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin müspet mi, müsbet mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı müspet şeklinde olmalıdır.

müsbet (Yanlış kullanım)

müspet (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“İş başvurusundan müspet bir dönüş aldı.”