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‘Mustafa Kemal’ Eskişehir’e geliyor
‘Mustafa Kemal’ Eskişehir’e geliyor
Tiyatromuzun duayen ismi Müjdat Gezen'in, Yılmaz Özdil'in yüz binlere ulaşan Mustafa Kemal kitabından uyarladığı ve aynı ismi taşıyan oyunu 4 Mart Çarşamba günü Eskişehir'de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek. Yılmaz Özdil de Eskişehir'e gelerek oyunu izleyecek.
Kemal ATLAN
Kültür Sanat 27 Şubat 2020 - 17:20

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil’in Atatürk’ün hayatını kaleme aldığı, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayınlanan ve yüz binlere ulaşan Mustafa Kemal adlı kitabı, Müjdat Gezen Tiyatrosu tarafından sahneye uyarlandı. 4 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Eskişehir’de Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek oyunun biletleri internet üzerinden ve Turgut Özakman Gişesi’nden satışa çıktı.

Müjdat Gezen, Atatürk’ün yolundan yürüyen tüm Eskişehirlileri salona beklediklerini belirtti.

‘KİTAPLARA SIĞMIYOR’

Gezen “Mustafa Kemal’le ilgili söylenecek sözler kitaplara sığmıyor. Kalın bir kitap yaptı Yılmaz Özdil, yine de sığdıramadı. Ben de oyunlaştırıp 2 saate indirdim ama onun anlatılacak o kadar fazla şey var ki, ben oyunun sonunda çıkıp sunucuymuş gibi kalanları anlatıyorum. Atatürk’ün gösterdiği yoldan giden, O’nun değerlerine sahip çıkan, sanata ve sanatçıya büyük değer veren Eskişehir’de de oyunumuzu sahnelemek istedik. Oyunumuzu Yılmaz Özdil ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen birlikte izleyecekler. Ben tüm Eskişehirlileri 4 Mart günü Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’ne bekliyorum” diyerek destekleri dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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