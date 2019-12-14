Zonguldak'ın Devrek İlçesi'nde yaşayan Okan Onur, ortaokul yıllarından bu yana tiyatro sahnelerinde yer alıyor. 39 yaşındaki Onur, 4 yıl önce Atatürkçü Düşünce Derneği Devrek ilçe başkanı oldu. ‘Vasiyet' isimli gösterisini ise 5 yıllık bir çalışmanın sonucu ortaya çıkardı. Başkan Okan Onur, Atatürk'ün hayatını ve bilinmeyen yönlerini ‘Vasiyet' adlı tek kişilik gösteriyle şehir şehir gezip anlatıyor. Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazılmış yaklaşık 85 eserin derlenmesiyle hazırlanan tek kişilik gösteri, canlı sahne sunumu, görüntü ve ses efektleri ile birleştirilerek performansa dönüştü. Belgesel tadındaki gösteri, Atatürk'ü, ailesini ve dönemi farklı bir boyuttan işliyor.

SEYİRCİLER OYUNA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Gösteri büyük alkış topladı. Okan Onur kendisini izlemeye gelenlerle toplu fotoğraf çektirdi ve çalışmalarını hız kesmeden devam ettireceğini dile getirdi.

1 YILDA 39 İL…

Bir yılda 39 il dolaşarak Vasiyet' i ücretsiz sahneleyen Okan Onur gösteriyle ilgili şöyle konuştu: “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatmanın bir ölçüsü olmaz, olamaz. Ulu önderimizi yaşlı, genç, yetişkin herkese anlatmaya mecburuz. Mustafa Kemal'i anlatmaya, yaşatmaya, sevdirmeye çalışan naçizane bir insan olarak bununla gurur duyuyorum.” ‘Mustafa Kemal sevdası ölümsüzdür' diyen Onur'un büyük ilgi gören gösterisi yurt dışında da sahnelenecek.