‘Mustafa Kemal’, yarın Ankara’da sahnelenecek

SÖZCÜ Yazarı Yılmaz Özdil'in Atatürk’ün hayatını kaleme aldığı ve yüz binler tarafından okunan Mustafa Kemal kitabı, Müjdat Gezen Tiyatrosu tarafından sahneye uyarlandı. Duayen tiyatrocu Gezen, oyunun galasında “Mustafa Kemal'le ilgili söylenecek sözler kitaplara sığmıyor. Kalın bir kitap yaptı Yılmaz, yine de sığdıramadı. Ben de oyunlaştırıp 2 saate indirdim ama onun anlatılacak o kadar fazla şeyi var ki ben nitekim oyunun sonunda çıkıp sunucuymuş gibi kalanları anlatıyorum” demişti.

44 OYUNCU SAHNEYE ÇIKIYOR

Senaryosu Müjdat Gezen tarafından yazılan ve 44 oyuncunun sahne aldığı ‘Mustafa Kemal’, yarın Ankara’da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, saat 20.00’de perde açacak. Yönetmenliğini Barış Taşkın’ın üstlendiği, müziklerinde ise İbrahim Gönenç'in imzasının olduğu oyunda 200'den fazla farklı kostüm ve 100'den fazla farklı aksesuar kullanılıyor.

Ayrıca oyunda; Çanakkale'den Çankaya'ya, Selanik'ten Anıtkabir'e 50'den fazla dekor var.