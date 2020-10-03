Mustafa Kemal’in sevdası büyüyor

Hangi rol olursa olsun üstesinden gelen bir sanatçı… Tiyatro sahnelerinin, beyaz perdenin ya da renkli camın önünde, gözlerinizi kapasanız bile, sesinden tanıdığımız yarım asırlık bir çınar… Türk sineması ve ekranlarda Ulu Önder Atatürk'ü canlandıran ender sanatçılardan biri olan 50 yıllık tiyatro ustası Rutkay Aziz, SÖZCÜ HaftaSonu'nun sorularını cevaplandırdı ve sanat hayatını, Atatürk sevgisini, yaşamını anlattı:

– Atatürk ve Atatürk ilkelerini hedefe koyanların cezalandırılmadığını görüyoruz. Bilinçli bir şey mi?

Bilinçli tabii ve bu ülkenin de utancıdır. Irak başbakanına Londra'da sormuşlar ‘Neyi bekliyorsunuz, nedir bu haliniz?' diye, “Mustafa Kemal Atatürk'ü bekliyoruz” demiş. Bunu bizim insanlarımız yeterince kavrayamıyor. Ama ben bir şeyden çok hoşnutum, Mustafa Kemal düşmanlığı bu ülkede giderek Mustafa Kemal sevdasını büyütüyor. Bunu bu yıl 29 Ekim'de bir daha göreceğiz. Her türlü yasaklamalara, kısıtlamalara rağmen Mustafa Kemal gerçeği, önemi hem iç hem de dış politikada rehberimiz olacaktır, bu kaçınılmaz.

O ROLÜ OYNAMAK BÜYÜK SORUMLULUKTU

“Atatürk rolüne korkarak hazırlandım, çünkü Mustafa Kemal rolü, rol olmanın ötesinde büyük bir sorumluluktu. Bu konuda tabii yönetmen Ziya Öztan arkadaşımın, senarist Turgut Özakman'ın büyük katkıları oldu. Hem Kurtuluş, hem Cumhuriyet büyük emeklerle yaşama geçmiştir.”

SANATÇI MUHALİF OLMALI

– Sanatçı muhalif mi olmalı?

Sanatçı muhalif olmakla yükümlüdür, zorunludur. Bu sadece karşı çıkmak anlamında değil, hem kendine hem yaşama hem sanatına eleştirel bakma koşulu muhalefet olmayı gerektiriyor.

– 27. Altın Koza Film Festivali'ndeki ödülünüzü Türk Tabipleri Birliği ve sağlık emekçilerine adadınız. TTB hedefe konuldu. Yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle bunları doğal karşılıyorum. Beklerdim böyle bir şeyi. Düşündüm taşındım bu onur ödülü gerçekten sağlık emekçilerinin ve doktorlarımızın hakkıydı. Onların o ilkeli, onurlu, büyük bir özveriyle gösterdikleri direniş var. Bu onur ödülünü onlar hak ediyordu. Çok doğru bir yere, doğru bir kararla armağan ettiğime inanıyorum.

ŞAŞIRMAMAYI ÖĞRENDİM

– Size sosyal medyada yapılan eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şaşırmadım, ayrıca ben bu ülkede şaşırmamayı da öğrendim. Bu arada benim sosyal medya ile en ufak bir ilgim yok. Okumuyorum, dinlemiyorum.

– Tabipler Birliği neden hedefte?

Bunu siz çözebildiniz mi bilemiyorum, ben çözemedim. Ben gerçek tiyatrocularla, tıp dünyasını biraz özdeş görürüm. Birbirlerine benzer yanları vardır. Doktorların tiyatroya olan düşkünlüğü de çok yoğun. Toplumcu gerçekçi bir tiyatronun insanın yaşama sanatına katkı sağlamak gibi çok soylu bir görevi vardır. Aynı soylu görev tıp dünyasında da var, onlar da insanı yaşatmak gibi çok soylu bir işlev üstleniyorlar. İnsanı yaşatmanın emeğini ve kavgasını veriyorlar hem de büyük bir özveriyle. Onun için kendilerine bu kavgada, başarılar diliyorum.

– AVM'ler açılırken tiyatrolar neden ısrarla kapalı kaldı?

Bunu anlamakta zorlanıyorum aslında bir sürü şeyi anlamakta zorlanıyorum açıkçası. Sahilde dolaşmak yasaklandı ama başka yerler serbest bırakıldı. Bir kere özel tiyatrolar; bu pandemi sonrasında alınan kararlar sonunda özel tiyatrocu oyuncu arkadaşlarım, teknisyenler, tiyatro sahipleri bir bir işsizler ordusuna katıldılar. Doğrudan doğruya işsizler ordusuyla buluştular. Bunu görmemiz lazım. Şimdi açık havada oynanmak gibi bir izin çıktı, kısıtlama kalktı sözüm ona. Ama yarın tekrar kısıtlama gelirse ona da şaşırmayacağım. Bugünleri aşmakta zorlanacağımıza inanıyorum. Özellikle kış sezonu geldiğinde tiyatrolar daha bir handikaplı süreci yaşayacaklar sanki.

– Pandemi dönemini nasıl geçirdiniz?

Bu dönem kendimle konuşarak, zaman zaman da söverek geçti. Buna da şaşırmadım çünkü insanoğlu doğamızla öylesine barbarca hunharca uğraştı ki ve hala da uğraşmaya devam ediyor. Doğa da tabii ki buna karşı kendi tepkisini koydu bence. Öfkesini kustu. Bu öfke uzun süreceğe benziyor.

Dostlarıma karşı dosdoğru dostum

– Tiyatro, sinema ve dizilerde yer aldınız. Yüzlerce karakteri canlandırdınız. Gerçek hayatta Rutkay Aziz ne yapıyor, hangi özellikleri öne çıkıyor?

William Shakespeare'in Jul Sezar oyununda bir diyalog vardır. “Her dost, dosdoğru dost olmuyor Sezar' der. Benim en büyük özelliğim de dostlarıma karşı dosdoğru dost olmak ve yalansız yaşamak.