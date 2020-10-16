Mustafa Kemal’le Bin Gün-Latife Harbiye’de

Tiyatro Ayna’nın kült oyunlarından biri olan Mustafa Kemal’le Bin Gün-Latife oyunu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda 26 Ekim’de sahnelenecek...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk tiyatrosunun efsane isimlerini, “Sahnede Bir Hayat” projesi ile izleyiciyle buluşturuyor. Her biri 40 yılı aşkın süredir tiyatro sahnesinde olan usta oyuncular, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda her akşam başka bir gösterimle sahneye çıkacak.

15 oyunun yer alacağı proje, ekim ayı boyunca sürecek. Oyunlar arasında en dikkat çekenlerden biri olan Mustafa Kemal'le Bin Gün-Latife oyunu, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünde, Cumhuriyet Bayramı haftasında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek. 19 yıldır sahnede bu oyunu sergileyen duayen tiyatrocu Dilek Türker, “Oyunumuza gençlerimizi, tüm tiyatro severleri, Cumhuriyet severleri bayraklarıyla birlikte bekliyoruz.

Gelin hep birlikte bu güzel haftada hem Cumhuriyet'imizin kuruluşunu kutlayalım hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü eşi Latife Hanım'ın ağzından dinleyelim” dedi. Türkiye'de ve dünyada da defalarca oynanan oyunun en önemli özelliklerinden birinin de Atatürk'ün insani yönünü göstermesi olduğunu kaydeden Türker, “Devlet desteği kesilen devlet sanatçısı olarak yoluma devam ediyorum, oyunu her yaştan kişiler gelip izlemeli. Oyuna başladığımda doğan çocuklar bugün 19 yaşında” ifadelerini kullandı.