Mustafa Sağyaşar’dan 70. Sanat Yılı konseri

Adanalı, sanat musikisinin usta sanatçısı Mustafa Sağyaşar, 70. Sanat Yılı nedeniyle, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda konser verdi.

Mehmet SERBES

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın katıldığı konserde, birbirinden güzel eserlerini hemşehrileri için söyleyen Mustafa Sağyaşar’ın performansı parmak ısırttı.



Adana’da, hemşehrileriyle olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Sağyaşar, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

“ADANA’NIN GURURUSUN”

Usta sanatçıya sahnede çiçek ve plaket veren Başkan Zeydan Karalar da, “Çok çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bu konseri üç yıldır hayal ediyorum. Daha önce yapacaktık ama araya pandemi girdi, bugüne nasip oldu. Çok duygulandım, seni çok seven bir aileyiz. Adana’nın gururusun, iyi ki varsın. İnşallah 100. yılını da kutlarız. Her yıl sanat yıl dönümünde bir saatliğine de olsa burada olmanı isteriz. Seni çok seviyoruz” dedi.