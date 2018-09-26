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Mustafa Sandal ateş püskürdü: “Beni çıkarın!”
Mustafa Sandal ateş püskürdü: “Beni çıkarın!”
Mustafa Sandal, bir medya kuruluşunun, şampuan firmasıyla birlikte düzenlediği yarışmada, izinsiz olarak fotoğrafının ve isminin kullanılmasına ateş püskürdü.
Kültür Sanat 26 Eylül 2018 - 16:27

Mustafa Sandal, bir medya kuruluşu ve şampuan markası tarafından düzenlenen, bu yıl 45’inci kez düzenlenmesi planlanan özel bir yarışmada kendi isminin ve fotoğrafının izinsiz kullanılmasına Instagram hesabından ateş püskürdü.

Yarışmadan kendisinin çıkartılmasını isteyen Sandal’ın açıklaması şöyleydi:

“Ulusal bir gazetenin düzenlediği ödül töreninin halk oylaması, son birkaç yıldır bir şampuan firmasının sponsorluğunda, o ticari kurumun adıyla açılan web sitesinde yapılmakta ve biz sanatçıların isimleri o firmanın logosu altında iznimiz olmadan yayınlanmaktadır. İki kurumun ticari anlaşması neticesinde “sanatçıların sömürüldüğü” kanaatindeyim.
İsmimin ve markamın, bir başka markanın adının altında şahsımdan herhangi bir muvafakatname alınmadan geçmesini doğru bulmamaktayım. İlgili kurumlardan 3 kategorideki adaylığımı iptal etmelerini talep ediyorum. Buradaki hassasiyetimiz; her biri ayrı bir marka değeri olan sanatçıların izinsiz ve bedelsiz olarak ticari bir kuruluşun reklam kampanyasının içine sokulmasının etik olmamasıdır.
Dünyanın hiçbir ülkesinde ticari bir kuruluşun reklam kampanyası kapsamında bir sanatçının kendi eseriyle ilgili ödüllendirilme bahanesiyle o logoya bedelsiz ve izinsiz hizmet ettirildiği görülmemiştir!
Bahsi geçen kurumların beni aday listesinden çıkarmalarını rica ediyorum.”

mustafasandal
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Son güncelleme: 16:28 - 26.09.2018

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