Mustafa Uslu’dan Yılmaz Erdoğan’a ‘Sazan Sarmalı’ ve Netflix göndermesi

Organize İşler Sazan Sarmalı henüz vizyonda seyircilerle buluşmaya devam ederken sürpriz bir şekilde internetten dizi izleme platformu olarak hizmet veren Netflix’te yayınlanmaya başlamış ve bir anda ortalık karışmıştı. Konuyla ilgili taraflar böyle bir şeyin yanlış olduğunu söylerken Yılmaz Erdoğan kararının arkasında olduğunu açıklamış ve konuyu kapatmıştı.

OYUNCULAR VE YAPIMCILARDAN GÖNDERMELİ AÇIKLAMALAR

Her ne kadar konunun muhattabı Yılmaz Erdoğan son kararını açıklamış olsa da gerek filmleri vizyona giren oyuncular ve gerekse yapımcılar yaptıkları açıklamalarda “Filmimiz sadece sinemada gösterilecek” diyerek gönderme yapmaya devam ediyorlar. Yılmaz Erdoğan’a bu konuda göndermede bulunan son isim Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu oldu. Uslu, ödül aldığı törende yaptığı konuşmada Yılmaz Erdoğan’ın Netflix kararına gönderme yaparak, “Siz bize ödül vermeye devam ettiğiniz sürece biz güzel filmler çekeceğiz ve emin olun bu filmleri sadece sinemalarda yayınlayacağız” dedi.