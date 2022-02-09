Mustafa Uslu’nun Neşet Ertaş filmine mahkeme tedbir koydu

Yapımcı Mustafa Uslu'nun çekimlerine devam ettiği Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan filmin yayınlanması konusunda mahkeme tedbir kararı koydu.

Hayati ARIGAN

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Yapımcı ve yönetmen Mustafa Uslu, “Bozkırın Tezenesi” olarak tanınan halk ozanı, abdallık geleneğinin son temsilcilerinden Neşet Ertaş'ın hayatını konu ederek “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminin çekimlerine başladı. Mustafa Uslu, filmi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan, Erol Parlak’ın Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan kitabından yola çıkarak çekeceğini açıklamıştı.

DAVA AÇTI

Çekimleri devam eden film için 2012 yılında vefat eden Neşet Ertaş’ın telif haklarını elinde bulundurduğu belirten Kalan Müzik, İstanbul Fikri Sinai Haklar ve Hukuk Mahkemesine başvurarak filmde sanatçının eserlerinin kullanılmaması için dava açtı. Kalan Müzik dava dilekçesinde, Ertaş’ın hayatını anlatan filmde sanatçının müzik eserlerinin kullanılmasını istemediğini belirterek tedbir kararı istedi.

TEDBİR KARARI VERİLDİ

Mustafa Uslu ve yapım şirketi ise mahkemeye tedbir kararı konusunda itirazda bulundu. İstanbul Fikri Sinai Haklar ve Hukuk Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme Ertaş’ın eserlerinin kullanılacağı filme tedbir kararı verdi. Mahkemenin kararını değerlendiren ünlü yönetmen ve yapımcı Uslu, “Karara itiraz ederek üst mahkemeye taşıdık” dedi.