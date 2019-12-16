Kısa bir süre öncesine kadar Müslüm filmi ve Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur ile yaşadığı polemikle gündemde olan yapımcı Mustafa Uslu'nun adı şimdi de Çiçero filmi yüzünden gündemde.

Naim filmi ile bir döneme ışık tutan yapımcı Mustafa Uslu tam da yeni projesiyle ilgili övgü ve beğenileri kabul ederken, Çiçero adlı filmi üzerinden davalık oldu. Başrolünde Behzat Ç. dizisi ile geniş bir kitle tarafından tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nu izlediğimiz Çiçero filminde hikayesini izlediğimiz casus Elyesa Bazna'nın üç kızı, ‘Çiçero' filminin kendilerinden izin alınmadan çekildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Kardeşler, yapımcı Mustafa Uslu'ya 100 bin liralık dava açtı.

Filmdeki birçok sahnenin babalarının yazdığı ‘Ankara Casusu Çiçero' adlı eserden alıntı yapıldığını öne süren Nihal Faber, Zühal Bazna ve Hilal Binder, babalarının isminin ve hayatının aynen kullanıldığını ve davalıların kişilik haklarının ihlal ettiğini belirtti. ‘Çiçero' kod adıyla tanınan Elyesa (İlyas) Bazna'nın hayatını konu alan “Çiçero” filmi, 18 Ocak'ta vizyona girmişti. Bazna'nın kızları Nihal Faber, Zühal Bazna ve Hilal Binder, filmin seyirciyle buluşmasından 11 ay sonra avukatları aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı.

SİNEMA HASILATI DİLEKÇEDE

Üç kız kardeş dilekçelerinde “Film Türkiye'de birçok yerde gösterilmiş ve yaklaşık 937 bin seyirci tarafından izlenmiştir. Netflix'te gösterilmiş ve sadece sinemada 11 milyon lira hasılata ulaşmıştır. Elyesa Bazna'nın mirasçısı olan bizlerin maddi ve manevi hakları ihlal edilmiştir” dedi.