Müstakbel Damat’ın galası corona virüsü nedeniyle iptal

Bu hafta vizyona girmesi beklenen Müstakbel Damat filminin galasının bu akşam yapılması planlanıyordu. Ancak gala, corona virüsü nedeniyle iptal edildi.

İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar ve Hande Soral’ın başrollerini üstlendiği, Ayça Erturan, Nilgün Kasapbaşoğlu, Aykut Taşkın, Ahu Sungur, Suat Sungur, Bilge Şen, Ferdi Akarnur, Ilgıt Ucum, M.Serdar Fırat ve Yücel Erten gibi isimlerin yer aldığı ve bu hafta vizyona girmesi beklenen Müstakbel Damat filminin galası bu akşam TİM Show Center’da yapılacaktı.

TEDBİR AMAÇLI İPTAL EDİLDİ

Ancak, corona virüsünün Türkiye’de de görülmesinin ardından filmin galası iptal edildi. Film ile ilgili yapılan açıklamada, “Müstakbel Damat filmimizin galası Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarından dolayı tedbir amaçlı iptal edilmiştir…” denildi.