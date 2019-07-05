Mütahit nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mütahit mi, müteahhit mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘mütahit’dir.
MÜTEAHHİT NE DEMEK:
1- Yapım ya da ticaretle ilgili bir işi başkası adına yapmayı üstüne alan kimse
2- Yüklenici
MÜTAHİT NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “mütahit mi, müteahhit mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı müteahhit şeklinde olmalıdır.
mütahit (Yanlış kullanım)
müteahhit (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Kentsel dönüşüm için müteahhitle anlaştılar.”