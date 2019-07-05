Mütahit nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mütahit mi, müteahhit mi?

Mütahit nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mütahit mi, müteahhit mi?

Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'müteahhit'dir. Müteahhit mi, mütahit mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘mütahit’dir.

MÜTEAHHİT NE DEMEK:

1- Yapım ya da ticaretle ilgili bir işi başkası adına yapmayı üstüne alan kimse

2- Yüklenici

MÜTAHİT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “mütahit mi, müteahhit mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı müteahhit şeklinde olmalıdır.

mütahit (Yanlış kullanım)

müteahhit (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Kentsel dönüşüm için müteahhitle anlaştılar.”