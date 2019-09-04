Mütalaa nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mütalaa mı, mütala mı?

Mütalaa nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre mütalaa mı, mütala mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘mütalaa’dır. Mütalaa mı, mütala mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘mütalaa'dır.

MÜTALAA NE DEMEK:

1- Etüt.

2- Herhangi bir konu üzerinde ayrıntılı düşünme ile oluşan görüş ve yorum.

3- Herhangi bir konu üzerinde ayrıntılı bir biçimde düşünme.

MÜTALAA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “mütalaa mı, mütala mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı mütalaa şeklinde olmalıdır.

mütala (Yanlış kullanım)

mütalaa (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sanık hakkında savcılık mütalaası açıklandı.”