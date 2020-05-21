Muvaffak nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre muvaffak mı, mufavvak mı, muaffak mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘muvaffak'tır.
MUVAFFAK NE DEMEK: Başarmış, başarılı (kimse) anlamındadır.
MUVAFFAK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin muvaffak mı, mufavvak mı, muaffak mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı muvaffak şeklinde olmalıdır.
mufavvak (Yanlış kullanım)
muaffak (Yanlış kullanım)
muvaffak (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Sınavlarda muvaffak olmanı temenni ederim.”