Muvaffak nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre muvaffak mı, mufavvak mı, muaffak mı?

Muvaffak nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre muvaffak mı, mufavvak mı, muaffak mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘muvaffak’tır. Muvaffak mı, mufavvak mı, muaffak mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘muvaffak'tır.

MUVAFFAK NE DEMEK: Başarmış, başarılı (kimse) anlamındadır.

MUVAFFAK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin muvaffak mı, mufavvak mı, muaffak mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı muvaffak şeklinde olmalıdır.

mufavvak (Yanlış kullanım)

muaffak (Yanlış kullanım)

muvaffak (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:



“Sınavlarda muvaffak olmanı temenni ederim.”