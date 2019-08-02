MÜYORBİR yöneticilerinden CHP’li vekil Sera Kadıgil ile ilgili çarpıcı mektup

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ile ilgili bir şikayet mektubu hazırladı ve CHP Genel Merkezi'ne iletti. Mektupta, “Ahmet Koç MÜYORBİR yönetimini ele geçirmek ve AKP’lileştirmek için bizlere her türlü yalan ve iftirayı atmakta, bu iftira kampanyasına Sera Kadıgil ve hukuk bürosu 5 yıldır gücünün son damlasına kadar destek olmaktadır" denildi.

MÜYORBİR’de bir dönem başkanlık yapan Ahmet Koç, 4 yıl önce üyelikten ihraç edilmiş, daha sonra ise mahkeme kararı ile üyeliğe geri dönmüştü. Koç ile yeni yönetim arasındaki gerilime dair çarpıcı bir mektup kaleme alındı. MÜYORBİR yöneticilerinin kaleme aldığı ve CHP Genel Merkezi’ne ilettiği mektupta, Ahmet Koç’un Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ilişkilerini kullanarak MÜYORBİR’i ele geçirmeye çalıştığı, CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in de Koç’a yardımcı olduğu öne sürüldü.

MÜYORBİR’in CHP Genel Merkezi’ne gönderdiği mektup şöyleydi:

“Değerli başkanım: Biz (Edip Akbayram, Belkıs Akkale, Burhan Şeşen, Onur Akın, Metin Özülkü, Suzan Kardeş, Mehmet Gümüş, Hüseyin Turan ve Tolga Sağ), 2000'den fazla sanatçının üyesi olduğu, Türkiye'nin tek yorumcu (sanatçı) meslek birliği MÜYORBİR'in (Müzik Yorumcuları Meslek Birliğinin) yönetim kurulu üyeleriyiz.

Bundan 5 yıl önce MÜYORBİR'de başkanlık yapan ve Kültür Bakanlığı müfettiş raporu ile MÜYORBİR'den uzaklaştırılan Ahmet Koç isimli eski yönetim kurulu üyesinin avukatlığını, 2015 yılından bu yana CHP Milletvekili Av. Sera Kadıgil yapmaktadır. Sera Kadıgil'in Ahmet Koç'un avukatlığını yapmasına bir diyeceğimiz olamaz, kendi tercihidir. Ancak, özellikle son 2 yıldır Ahmet Koç, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'la olan yakın ilişkisini ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde yurt dışında (Cumhurbaşkanlığı fonu ile) verdiği bağlama konserlerini kullanarak; haksız şekilde MÜYORBİR'i ve biz yönetim kurulu üyelerini hedef alarak tamamen asılsız ithamlarla Bakanlık şikayetleri, savcılık şikayetleri gibi haksız saldırılarda bulunmakta, MÜYORBİR ve bizlere karşı adeta iftira ve karalama kampanyası yürütmektedir.

Ahmet Koç bu asılsız, hukuksuz saldırılarını, Sera Kadıgil ve babası (avukat) Ergin Kadıgil imzasıyla yapmaktadır. Hatta Sera Kadıgil, Mart 2019'daki genel kurulda (millletvekilliği sorumluluğuna aykırı şekilde) Ahmet Koç'a destek olmak amacıyla genel kurul salonuna kadar gelmiş ve milletvekilliğini kullanarak salona girmeye çalışmıştır! Daha da vahimi, Sera Kadıgil'in avukat babası Ergin Kadıgil imzası ile savcılığa verilen (tamamı yalan, iftira ve uydurma) dilekçede, bizlere (Edip Akbayram, Belkıs Akkale, Burhan Şeşen, Onur Akın, Metin Özülkü, Suzan Kardeş, Mehmet Gümüş, Hüseyin Turan ve Tolga Sağ'a) ağır iftiralar atılmıştır. Seçime girip seçilemeyen Ahmet Koç adına (tamamen yalan ve iftiralarla) Sera Kadıgil'in hukuk bürosundan avukat babası Ergin Kadıgil imzası ile bizleri, sahtekarlıkla, oy hırsızlığı ile suçlamıştır.

CHP Milletvekili Sera Kadıgil (HUKUK OFİSİ/BABASI), Ahmet Koç'la birlikte hareket ederek bizlere (Edip Akbayram, Belkıs Akkale, Burhan Şeşen, Onur Akın, Metin Özülkü, Suzan Kardeş, Mehmet Gümüş, Hüseyin Turan ve Tolga Sağ'a) çamur atmakta, iftira atmakta ve karalamaktadır. Ahmet Koç, ‘Müyorbir yönetim kurulu üyeleri CHP'lidir' diyerek, kurulun siyasi görüşünü malzeme yaparak AKP'ye ihbar etmiş, Müyorbir'e Kayyum atanmasına çalışmıştır. Ancak masanın dirayetiyle kayyum ihbarı boşa çıkarılmıştır. Şu an bile MÜYORBİR, Sera Kadıgil hukuk bürosunun yaptığı asılsız suçlamalar yüzünden müfettiş soruşturması geçirmektedir. Bunu bilmenizde yarar vardır, dürüstlüğü ve sanatçı duruşu ile sembol olmuş isimlere yönelik karalama ve iftira kampanyasına CHP'li bir avukatın, hukuk ofisinin, birlikte çalıştığı babasının aracılık etmesi ilginç ve üzücüdür! Özetle, Ahmet Koç Müyorbir yönetimini ele geçirmek ve AKP'lileştirmek için bizlere her türlü yalan ve iftirayı atmakta, bu iftira kampanyasına Sera Kadıgil ve hukuk bürosu 5 yıldır gücünün son damlasına kadar destek olmaktadır! Bu bir siyasi etik sorunu ve çelişki değil midir?”