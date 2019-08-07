MÜYORBİR yöneticilerinden Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Geçtiğimiz günlerde yazdıkları bir mektup ile CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'i partinin genel merkezine şikayet eden Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Yönetim Kurulu Üyelerinden Belkıs Akkale, Onur Akın, Burhan Şeşen, Hüseyin Turan ve Mehmet Gümüş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

MÜYORBİR Yönetim Kurulu Üyelerinden Belkıs Akkale, Onur Akın, Burhan Şeşen, Hüseyin Turan ve Mehmet Gümüş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezi'nde nezaket ziyaretinde bulundu. Sanatçılar, gelecek için umutlu olduklarını dile getirirken Kılıçdaroğlu da kültür sanat alanında çok önemli projeler üzerine çalıştıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu ile müzik sektörü ve telif hakları hakkında sohbet eden sanatçılar, sektördeki sorunlar hakkında da bilgi vererek önerilerini paylaştılar. Kültür sanat alanında önemli projeler hazırladıklarını ve yakında hayata geçireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Göreceksiniz çok güzel şeyler olacak. Bu süreçte sizin gibi sanatçıların da fikirlerini bizimle paylaşması çok önemli. Farklı görüşleriniz de olabilir. Sanatçı dediğiniz zaten muhalif olur” dedi. Sanatçılar da yapılacak çalışmalara her zaman destek verecek olmaktan gurur duyacaklarını dile getirdiler.

Görüşme sırasında geçtiğimiz günlerde MÜYORBİR yöneticilerinin bir mektup ile genel merkeze şikayet ettiği CHP’li vekil Sera Kadıgil ile ilgili konunun görüşülüp görüşülmediğine dair bilgi verilmedi.