Muzaffer İzgü, Kuşadası’nda anılacak

Çocuk ve gençlik edebiyatının duayeni olan ve 2 yıl önce aramızdan ayrılan Muzaffer İzgü, önümüzdeki pazar günü Kuşadası'nda anılacak.

Bugüne kadar 150’yi aşkın kitap kaleme alan ve son anına kadar üretmeye devam eden, gençlik ve mizah edebiyatımızın usta kalemi Muzaffer İzgü, 26 Ağustos 2017 tarihinde, 84 yaşında yaşamını sürdürdüğü İzmir'de hayatını kaybetmişti.

İzgü, ölümünün 2. yılında yaz aylarını geçirdiği Kuşadası'nda, 26 Ağustos Pazartesi günü, saat 17.30'da, kısa adı “Kuakmer” olan Kuşadası F. Özel Arabul Kültür Merkezi'nde özel bir söyleşiyle anılacak. Söyleşiye Muzaffer İzgü'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü, mizah ve çocuk edebiyatı yazarı, çizer Cihan Demirci ile çocuk edebiyatı yazarı Savaş Ünlü katılacak.